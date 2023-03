Calciomercato Milan – In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David

In caso di addio in estate di Rafael Leao, il Milan potrebbe investire il ricavato per acquistare Nicolò Zaniolo e Jonathan David

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del Milan e del calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il nome che tiene banco in casa rossonera ovviamente è quello di Rafael Leao, calciatore in scadenza di contratto nel 2024. L'attaccante portoghese e il suo entourage non ha ancora trovato un accordo con il club di via Aldo Rossi, nonostante il Diavolo sia arrivato ad offrire ben 6.5 milioni di euro più 1.2 di bonus facilmente raggiungibili, mentre le richieste del giocatore e di chi lo assiste partono da una base di 7.5 milioni di euro. Maldini sperava di trovare l'accordo prima del Mondiale, poi al rientro dal Qatar e adesso si cerca di trovare la quadra definitiva entro il termine della stagione. In caso di mancato accordo, il Milan sarebbe pronto poi a fiondarsi su due profili interessanti.

Questi sono Nicolò Zaniolo del Galatasaray e Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Da una cessione di Leao (all'interno del contratto è presente una clausola da 150 milioni di euro) il Milan, ad oggi, potrebbe ricavare qualcosa come 80 milioni di euro. Una cifra leggermente più bassa rispetto a quella chiesta in estate che si aggirava intorno ai 120 milioni, ma rimane comunque importante. Per quanto riguarda Zaniolo, il calciatore era stato seguito dal Milan in inverno prima di trasferirsi in Turchia. Nonostante sia presente una clausola da 35 milioni di euro nel suo contratto, il Gala potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Per quanto riguarda David, invece, il Lille chiede una cifra non indifferente: 50 milioni di euro. Sul giocatore, inoltre, ci sono diversi club inglesi interessati, il Napoli e il Barcellona, club di cui era tifoso da bambino. Mercato Milan - Piace il talento uruguayano, ma la concorrenza non manca.