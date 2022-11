Milan-Salisburgo, Ulmer: “Siamo pieni di motivazione”

Domani ci sarà Milan-Salisburgo e Andreas Ulmer, austriaco classe 1985 capitano della squadra ospite, ha parlato dopo l'ultima partita giocata, proiettandosi immediatamente su domani sera. Sarà una partita decisiva per entrambe le squadre, che si giocano il passaggio del turno. Gli ospiti arrivano certamente con grande motivazione, come sottolineato da Ulmer, ma il Milan ha consapevolezza e grande forza. Inoltre, ai rossoneri basta un punto per qualificarsi al prossimo turno. San Siro sarà tutto esaurito e ci saranno però anche tanti tifosi austriaci. Ecco, comunque, tutte le parole di Ulmer a riguardo: “Non vediamo decisamente l’ora. Possiamo raggiungere un altro obiettivo incredibile: tutti sono pieni di motivazione. Non vediamo l’ora della sfida”. Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli: cifre e dettagli del nuovo contratto >>>