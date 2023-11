Champions League, Milan-PSG 2-1: una rimonta che mancava dal 2009

Vittoria, spettacolo e tanta gioia. Il Milan vince contro il PSG grazie ai gol di Rafael Leao e Olivier Giroud , riaprendo il discorso qualificazione. I rossoneri ottengono un successo dopo esser passati in svantaggio a causa della rete firmata da Skriniar , un qualcosa che non accadeva da ben 14 anni.

L'ultima volta in cui il Milan ha vinto rimontando l'iniziale svantaggio in Champions League risale al 2009. In quell'occasione i rossoneri vinsero al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, imponendosi con il risultato di 3-2. Insomma, dopo 14 anni il Milan vince in rimonta e lo fa in un'altra notte speciale. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>