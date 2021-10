Champions League, Milan-Porto in esclusiva su Prime Video / News

Il colosso Amazon ha scelto Milan-Porto come partita di Champions League da trasmettere in esclusiva su Prime Video. I dettagli

Si è conclusa la terza giornata di Champions League. Una giornata che ha espresso qualche verdetto: la Juventus è ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi, mentre per il Milan è sempre più dura immaginare anche il passaggio in Europa League. Le squadre adesso si concentreranno al campionato, mentre i broadcaster guardano con attenzione al prossimo turno per capire quali match trasmettere in base ai diritti tv che detengono.