Champions League – Milan-Napoli, il programma della vigilia rossonera

Mercoledì si giocherà Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco il programma di domani per il Diavolo

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Ma già domani, martedì 11 aprile, sarà giorno di vigilia per i rossoneri di Stefano Pioli, attesi dal derby italiano in Europa contro gli azzurri di Luciano Spalletti, squadra capolista in Serie A e destinata a scucire lo Scudetto dal petto del Diavolo.