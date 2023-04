Champions League, dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming

Quasi tutto pronto per Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma dopodomani a 'San Siro'

Mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League . Lo stadio si preannuncia una bolgia, i tifosi rossoneri sono accorsi in massa ad acquistare i biglietti per il derby italiano d' Europa tra il Diavolo di Stefano Pioli e gli azzurri di Luciano Spalletti .

Milan-Napoli in esclusiva su 'Prime Video'

Ma dove potranno vedere Milan-Napoli tutti quei sostenitori che non sono riusciti a mettere le mani sul prezioso tagliando per lo stadio? Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming, in esclusiva, su 'Prime Video': la telecronaca sarà di Sandro Piccinini; il commentatore tecnico, uno degli ex rossoneri più amati, Massimo Ambrosini.