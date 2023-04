Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dovremo essere spensierati, con entusiasmo”

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Del derby italiano in Europa ha parlato Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoriosa trasferta degli azzurri di Luciano Spalletti in casa del Lecce in campionato. Partita vinta 1-2 in cui Di Lorenzo ha segnato il primo gol.