Champions League, la time machine di ‘acmilan.com’: il ricordo di Milan-Leeds

Dopo un avvio di carriera in Brasile, Sérgio Cláudio dos Santos, detto Serginho, si trasferisce al Milan nell'estate del 1999, prelevato dal San Paolo. L'impatto è immediato e positivo, il nazionale verdeoro diventa una pedina di assoluto rilievo nello scacchiere di Mister Zaccheroni. Durante la prima annata totalizza 31 presenze in tutte le competizioni, siglando due reti in Serie A. È in quella successiva, invece, che trova il primo hurrà in Champions League. L'urna della massima competizione europea 2000/01 inserisce i rossoneri nel Gruppo H con Besiktas, Leeds United e Barcellona.