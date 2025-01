Champions League, Milan-Girona 1-0: nuovo traguardo raggiunto dai rossoneri

2- I rossoneri vinto almeno cinque partite di fila per la terza volta nella sua storia in Champions League (cinque anche nel 2004/05, con Carlo Ancelotti come allenatore, e le prime sei in assoluto nella competizione, nel 1992/93, con Fabio Capello in panchina).

3- Prima di Sérgio Conceição, l'ultimo allenatore ad avere vinto la sua prima partita di Champions League alla guida del Milan era stato Massimiliano Allegri nel 2010/11, contro l'Auxerre.

4- Era da gennaio-aprile 2024 che il Milan non restava imbattuto per almeno otto match casalinghi consecutivi (4V, 4N) in tutte le competizioni (otto anche in quel caso).

5- Rafael Leão ha segnato un gol in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League: tanti quanti in tutte le precedenti 24 gare disputate nella competizione. Prima del portoghese, l'ultimo giocatore del Milan che aveva trovato il gol in tre partite consecutive di Champions League era stato Zlatan Ibrahimović: cinque di fila, tra il 2011 e il 2012.

6- Da quando il Milan è tornato in Champions League (2021/22), nessun rossonero ha segnato più gol di Rafael Leão nella competizione (sei, come Olivier Giroud).

7- Primo assist di Ismaël Bennacer in 17 partite di Champions League.

8- Il Milan ha colpito sei legni (come il PSG) in questa Champions League (due contro il Girona): meno solo del Manchester City (7). Inoltre, quattro delle ultime cinque partite di Champions League in cui i rossoneri hanno colpito almeno due legni si sono giocate in casa.

9- Era dall'ottobre 2023 che il Milan non teneva la porta inviolata in una sfida di Champions League (contro il Borussia Dortmund).