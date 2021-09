Champions League, Milan e Inter in contemporanea: ecco la curiosità

Il Milan giocherà in contemporanea all'Inter a distanza di tanti anni: ecco la curiosità riportata dal giornalista Giuseppe Pastore

Questa sera si gioca la Champions League. Due le italiane impegnate: il Milan giocherà a Liverpool, mentre l'Inter ospiterà a San Siro il Real Madrid. La curiosità è che le due squadre milanesi giocheranno in contemporanea in Champions a distanza di quindici anni. A scriverlo è il giornalista Guseppe Pastore sul suo account Twitter: " Stasera Milan e Inter tornano a giocare contemporaneamente in Champions dopo oltre 15 anni. Non succede dall'aprile 2006, serata a forti tinte rossonere: il Milan eliminava il Lione, l'Inter si faceva sbattere fuori da tale Arruabarrena del Villarreal". Novità dell'ultimo minuto: Tonali o Bennacer? Ecco la scelta