Champions League, le avversarie del Milan: il Borussia Dortmund di Terzic

Edizione di Champions League ricca di fascino per il Milan di Stefano Pioli . Inseriti nel gruppo F, il cosiddetto girone di ferro, i rossoneri affronteranno Psg , Borussia Dortmund e Newcastle . In attesa del calendario ufficiale per questi incroci europei, andiamo ad analizzare un altro avversario dei rossoneri: il Borussia Dortmund di Terzic .

Ottimo attacco, meno la difesa

Il Borussia Dortmund è una presenza costante della Champions League. I tedeschi sono reduci da una stagione che poteva incoronarli campioni della Bundesliga. Perso Jude Bellingham, i gialloneri hanno acquistato giovani talenti e qualche certezza come Sabitzer e Fullkrug. Come analizzato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico Terzic ha diverse opzioni in attacco, con giocatori frizzanti e giocatori d'esperienza: basti pensare ad Haller, ma anche a Malen e il giovane talento Moukoko. La doppia sfida con il Borussia non sarà affatto tra le più semplici, soprattutto quando il Milan dovrà atterrare in terra tedesca. Lì, ad attendere i rossoneri, vi sarà il maestoso Muro Giallo.