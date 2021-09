Champions League – Milan-Atlético Madrid in chiaro su Canale 5

Milan-Atlético Madrid, seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022, sarà trasmessa anche su Mediaset e in chiaro

La prossima settimana torna la Champions League e c'è una bella notizia in vista di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B. La gara tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone, infatti, sarà trasmessa anche in chiaro, per tutti, su 'Canale 5'.