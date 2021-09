Spezia-Milan, Pioli: “Giroud e Calabria disponibili” | LIVE NEWS

Se avere attaccanti con caratteristiche diverse è più difficile o più interessante e quanto sono importanti le 5 sostituzioni: "Per quanto riguarda le caratteristiche penso sia molto stimolante per me e motivante per la squadra. L'obiettivo è sfruttare meglio le caratteristiche. Se ho un attaccante a sinistra che è bravo a star largo lo faccio stare lì, altri sono migliori stringendo. Io devo far emergere il loro talento ed è stimolante. Per loro credo sia motivante e anche bello perché non è mai monotono. Proviamo sempre a modificare qualcosa, proviamo situazioni che ci diano domande. Per me i 5 cambi sono importantissimi. Da quando è cambiata la regola sulla panchina lunga era un peccato usufruire solo di 3 cambi. Era importante, soprattutto giocando ogni 3 giorni. Non fa la differenza la quantità di minuti, ma la qualità. Io farei gioco effettivo e time-out. Per un calcio più offensivo, oltre la metà campo non si passa più la palla indietro".