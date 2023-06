Champions League, la squadra dell’anno: domina il Manchester City

Ufficializzata la squadra dell'anno per la Champions League 2022/23, domina il Manchester City ma c'è anche un po' di Inter

Ufficializzata, dopo la finale di Istanbul, la squadra dell'anno per la Champions League 2022/23. Come potevamo aspettarci, il Manchester City domina con ben 7 giocatori: i difensori Walker e Ruben Dias, i centrocampisti Rodri, De Bruyne e Stones e gli attaccanti Haaland e Bernardo Silva. C'è anche un po' di Real Madrid grazie alla presenza di Vinicius Jr e Courtois, mentre per l'Inter ci sono Bastoni e Di Marco.