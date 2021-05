Champions League, Manchester City-Psg 2-0: Guardiola in finale / News

Il Manchester City si qualifica in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Gli inglesi vincono 2-0 contro il Psg

Pep Guardiola a caccia del 31^ trofeo della sua incredibile carriera da allenatore. Il Manchester City conquista la prima finale di Champions League della storia con una vittoria per 2-0 contro il Psg grazie alla doppietta di Riyad Mahrez. Successo che arriva dopo il 2-1 arrivato in Francia che rende netta la superiorità dei 'Citizens' nei confronti degli avversari. Nel corso del match espulso Angel Di Maria dopo un fallo di reazione su Fernandinho. Prevista per domani la semifinale tra Chelsea e Real Madrid, sfida che deciderà l'avversario del City a Istanbul il prossimo 29 maggio.