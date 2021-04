Champions League, Manchester City e Real Madrid in semifinale: i risultati

Si completa il quadro dei Quarti di Finale di Champions League. Manchester City e Real Madrid in semifinale: ecco i risultati

Dopo il passaggio del turno di Psg e Chelsea, si completa il tabellone delle squadre che hanno conquistato la semifinale di Champions League. Dopo la vittoria per 2-1 in Inghilterra, il Manchester City si prende un bello spavento iniziale a causa del gol di Jude Bellingham, che permette al Borussia Dortmund di terminare il primo tempo in vantaggio. La squadra di Pep Guardiola però la ribalta nel secondo tempo grazie al gol di Riyad Mahrez e Phil Foden. Finisce 0-0 l'altro Quarto di Finale di serata tra Liverpool e Real Madrid: i 'Blancos' passano in virtù della vittoria casalinga per 3-1 nel match d'andata. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.