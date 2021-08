Champions League, lo Sparta Praga si scusa con Tchouameni: il motivo

Lo Sparta Praga si è scusato pubblicamente con Aurélien Tchouameni: il calciatore è stato vittima di insulti razzisti nel match di Champions

Durante il match di Champions League di una settimana fa tra Sparta Praga e Monaco, il calciatore dei 'monegaschi' Aurélien Tchouameni è stato vittima di insulti razzisti. Il centrocampista, infatti, in occasione del primo dei due gol dei francesi si è sentito chiamare 'scimmia'. Attraverso un comunicato, il club ceco ha mandato un messaggio di solidarietà e ha reso noto di aver individuato i responsabili di quegli insulti. "La nostra società all'unanimità condanna ogni comportamento discriminatorio incluso il razzismo. Lo Sparta Praga non tollera e non tollererà alcun comportamento di questo tipo e si sforza di combatterli attivamente con ogni strumento possibile. Siamo profondamente rattristati dall'incidente che si è verificato settimana scorsa".