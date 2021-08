Champions League, Liverpool-Milan: sarà l’esordio assoluto ad Anfield

Ecco una curiosità sul girone del Milan in Champions League: i rossoneri giocheranno ad Anfield, stadio del Liverpool, per la prima volta nella storia

Dopo tre mesi dalla conquista di un posto in Champions League, il Milan ha finalmente conosciuto le sue avversarie. Inserito all'interno del gruppo B, il Diavolo dovrà vedersela con Atletico Madrid, Porto e Liverpool. C'è una curiosità che riguarda la squadra inglese, contro la quale i rossoneri hanno conquistato l'ultima Champions League ad Atene. In 121 anni di storia, infatti, il Milan non ha mai calpestato l'erbetta di 'Anfield', storico stadio di casa dei 'Reds'. Sarà dunque la prima volta in assoluto.