Champions League, le rivali del Milan: ecco l’Atlético Madrid

L'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone affronterà il Milan nel Gruppo B di Champions League. Conosciamo meglio i 'Colchoneros'

Nei sorteggi di Champions League 2021-2022 il Milan di Stefano Pioli è finito nel Gruppo B con Atlético Madrid , Liverpool e Porto . 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato tutte le avversarie del Diavolo in questo raggruppamento, difficile e molto equilibrato. Analizziamole una per volta.

Quindi, in attacco, è arrivato il funambolico brasiliano Matheus Cunha dall'Hertha Berlino: darà respiro al 'Pistolero' Luís Suárez e si alternerà con Ángel Correa, ex obiettivo di mercato del Milan. Non va dimenticato, poi, come l'Atlético Madrid possa contare su una difesa solida, su un centrocampo di sostanza e fantasia, nonché sul talento purissimo del portoghese João Félix.