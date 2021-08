Champions League, le rivali del Milan: ecco il Liverpool

Il Liverpool di Jürgen Klopp affronterà il Milan nel Gruppo B di Champions League. Conosciamo meglio i 'Reds' in questo articolo

Nei sorteggi di Champions League 2021-2022 il Milan di Stefano Pioli è finito nel Gruppo B con Atlético Madrid, Liverpool e Porto. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato tutte le avversarie del Diavolo in questo raggruppamento, difficile e molto equilibrato. Analizziamole una per volta.

Contro il Liverpool il Milan ha disputato le ultime due finali di Champions League: nel 2005, a Istanbul (Turchia), persa in maniera incredibile ai calci di rigore; nel 2007, ad Atene (Grecia), vinta per 2-1 con la doppietta di Filippo Inzaghi. La squadra di Jürgen Klopp, che ha iniziato molto bene la Premier League, ha vinto la Champions nel 2019 ed il campionato nel 2020: è uno dei migliori team d'Europa.

I 'Reds', ad ogni modo, si sono mossi poco nel calciomercato estivo. Hanno pagato la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per portare Ibrahima Konaté, ex RB Lipsia, nella Merseyside. Per il resto, si punta sul recupero di Virgil van Dijk, assente per tutta la stagione 2020-2021, e sulla conferma dei vari Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Fabinho e Mohamed Salah.

Klopp, dunque, punterà sulla continuità per il suo Liverpool in Champions League, con la 'chicca' del giovane Harvey Elliott, in rampa di lancio. Così gioca il Liverpool, con il consueto 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.