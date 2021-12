Champions League, la UEFA: “Sorteggio nullo, sarà rifatto alle 15” | News

Il sorteggio di Champions League di questa mattina è stato annullato: ecco la comunicazione della UEFA attraverso un tweet

Una situazione che non ha precedenti. Questa mattina si sono tenuti i sorteggi per designare il quadro degli Ottavi di Finale di Champions League, ma qualcosa è andato storto. Secondo quanto riferisce la UEFA sul proprio sito Twitter, il sorteggio sarà interamente rifatto alle 15. Ecco il post pubblicato dall'organizzazione: "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00".