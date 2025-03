Champions League, la UEFA distribuisce i bonus: 14 milioni alle italiane

L’Inter si conferma il club italiano con il maggior guadagno in questa fase, avendo ottenuto l’accesso diretto agli ottavi. Per Atalanta, Juventus e Milan , invece, l’eliminazione ai playoff ha limitato i ricavi a 1 milione di euro ciascuna, impedendo loro di accedere al bonus da 11 milioni riservato a chi ha superato gli ottavi.

Con l’Inter ancora in corsa nei quarti di finale, i nerazzurri avranno l’opportunità di incassare ulteriori premi in caso di avanzamento, mentre per le altre squadre italiane la Champions League si è già conclusa. LEGGI ANCHE: Clamoroso Milan: e se restasse Conceicao? Ecco come potrebbe fare >>>