Champions League – Inter dominata dal Bayern, Napoli da impazzire!

I risultati delle squadre italiane in Champions League: il Bayern Monaco spazza via l'Inter, il Napoli annienta il Liverpool

Una serata 'double face' per le italiane in Champions League. Da una parte c'è la sconfitta dell'Inter, dominata in lungo e in largo da un Bayern Monaco devastante. Un 2-0 che sta stretto ai Campioni di Germania arrivato grazie ad un gol di Leroy Sanè a un'autorete di Danilo D'Ambrosio. All'interno del girone nerazzurro vittoria schiacciante del Barcellona per 5-1 contro il Viktoria Plzen: in gol anche l'ex Milan Franck Kessiè.