Champions League – Impresa Lione, dramma Manchester City

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Mancava la quarta semifinalista di Champions League, e questa sera è arrivata dalla sfida tra Manchester City-Lione. Un match senza storie sulla carta, ma con i francesi carichi mentalmente in quanto reduci dalla vittoria contro la Juventus. Alla fine a spuntarla (sono proprio i ragazzi di Rudi Garcia: impresa clamorosa).

LA PARTITA – Match con uno spartito chiaro, il City attacca e domina territorialmente, il Lione si chiude e prova a ripartire. Eccetto un’occasione clamorosa di Sterling nei primi minuti, gli inglesi creano poco e niente. L’OL prende fiducia e iniziativa, e trova il gol con Maxwel Cornet su errore di interpretazione della difesa: beffato Ederson, uscito male dai pali.

Nella ripresa il Lione non crea praticamente nessun pericolo, si limita a difendere e arginare le offensive della squadra di Pep Guardiola, che per la verità fino al 65′ sono tutt’altro che pericolose. Poi al 68′ sale in cattedra Sterling (comunque il più pericoloso del City) che serve un cioccolattino per Kevin De Bruyne che da fenomeno qual è apre il piattone e la piazza in rete.

Dopo l’1-1, con il City che poteva ragionare e tentare attacchi più lucidi, si fa beffare dal gol fortunoso del Lione: a segno Moussa Dembele. All’87’ succede l’incredibile: numero di Gabriel Jesus a destra, la mette in mezzo per Sterling che a porta vuota, da un metro, spara alto (foto in basso). Nemmeno il tempo per disperarsi, che il Lione sferra il colpo decisivo ancora con Dembele: 3-1 e notta fonda per Guardiola.

IMPRESA LIONE – Sarà dunque il Lione sarà la sfidante del super Bayern Monaco – che ieri ha ridicolizzato il Barcellona – nella semifinale di Champions League. Il match si giocherà mercoledì 19 agosto. L’altra semifinale invece, Lipsia-PSG, si giocherà il giorno prima, martedì 18 agosto.

