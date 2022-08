Champions League, i risultati delle prime partite di ritorno agli spareggi

Giovedì ci saranno i sorteggi di Champions League e dopo le partite di questa sera mancano solo tre squadre per avere il quadro completo delle possibili avversarie del Milan ai gironi. Oggi, infatti, si sono giocate le prime tre gare di ritorno degli spareggi e sono state davvero entusiasmanti. Partiamo con Plzen-Qarabag, finita 2-1: dopo lo 0-0 dell'andata è dunque il Plzen a ottenere il passaggio del turno. C'è stata anche Crvena Zvezda-Maccabi Haifa, finita 2-2: dopo il 3-2 dell'andata è dunque il Maccabi Haifa a ottenere il passaggio del turno. Infine, in campo Benfica-Dynamo Kyiv, finita 3-0: dopo il 2-0 dell'andata è dunque il Benfica a ottenere il passaggio del turno. Non c'erano grossi dubbi su questa sfida. Domani ci saranno le altre. Ecco il quadro completo.