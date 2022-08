Perrone: “Milan, servono più gol. Scudetto? Inter favorita” | Esclusiva

Riguardo all’attualità rossonera, la redazione di Pianeta Milan ha intervistato in esclusiva Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport

L'intervista integrale a Perrone

L’ha convinta il Milan contro Udinese e Atalanta?“Il Milan è sempre il Milan…”.

Ossia?“Una squadra competitiva. Tuttavia ci sono delle evidenti mancanze…”.

Quali?“Le solite della scorsa stagione. I rossoneri hanno un’ottima difesa, ma davanti non segnano. Occorrono più gol. Quest’anno sarà decisivo il numero di reti complessive: chi ne segnerà di più, vincerà lo scudetto”.

E’ una squadra completa oppure occorrono altri profili?“Serve qualcosa davanti. Leggo del centrocampo, ma secondo me i rossoneri devono prendere un altro attaccante. Ricordiamoci che l’Inter ha preso Lukaku…”.

A proposito di mercato: come commenta, a livello globale, quello del Diavolo?“E’ stato un buon mercato. Come ho detto, insisterei per prendere un’altra prima punta”.

Il suo giudizio su De Ketelaere? Come dovrebbe cominciare a impiegarlo Pioli?“Sono molto curioso su De Ketelaere: potrebbe essere la rivelazione della Serie A. Consigli a Pioli? Non credo di doverne dare io. Per me è il tecnico ideale per il giovane belga. Di questo ne sono convinto”.

E’ un Milan accreditato per la vittoria dello scudetto?“Secondo me il Milan non è favorito questa stagione, così come non lo era la scorsa…”.

Quali fattori potrebbero propendere dalla parte del Milan?“Il Milan, per vincere lo scudetto, deve fare come l’anno scorso. Zero passi falsi e giocare sulle mancanze delle altre”.

Chi si contenderà il tricolore, dal suo punto di vista?“Secondo me la favorita è l’Inter. Appena dietro ci metto il Napoli, che molti – ingiustamente – sottovalutano. La Juve è un’incognita. Il Milan potrebbe, come abbiamo detto, stupire tutti come è accaduto nella scorsa stagione”.

A cura di Luca Cavallero