Champions League, i risultati dei Quarti di Finale d’andata di questa sera

Questa sera sono andati in scena Manchester City-Borussia Dortmund e Real Madrid-Liverpool, Quarti di Finale di Champions League. I risultati

Sono da poco terminate le prime due gare d'andata dei Quarti di Finale di Champions League. Vittorie casalinghe per Manchester City e Real Madrid che avranno il compito di difendere nel match di ritorno il vantaggio conquistato questa sera. Gli inglesi passano in vantaggio con Kevin De Bruyne, ma Marco Reus pareggia al minuto 84'. Match finito? Niente affatto: il baby prodigio Phil Phoden regala la vittoria a Pep Guardiola all'ultimo respiro. I 'Blancos' vincono invece per 3-1 grazie alla doppietta di Vincius Junior e al gol di Marco Asensio. Di Mohamed Salah il gol in trasferta che lascia aperti i conti. Intanto Milik lascerà la Francia a fine stagione: Milan in corsa