Champions League, EuroDerby ancora una volta in semifinale: le date

Si sono concluse le partite dei quarti di finale di Champions League e il verdetto è che sarà ancora EuroDerby in semifinale. Come successo per la prima volta vent'anni fa, Milan e Inter si affrontano per il penultimo atto della competizione più importante. Ieri i rossoneri si erano qualificati eliminando il Napoli in un altro derby italiano, mentre oggi il 3-3 contro il Benfica è valso ai cugini il passaggio del turno. Sono anche già state pubblicate le date ufficiali: il 10 maggio ci sarà l'EuroDerby di andata, in esclusiva su Amazon Prime Video, con il Milan in casa. Il ritorno è invece previsto per il 16 maggio, trasmesso da Sky e Mediaset, anche in chiaro.