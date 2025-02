Champions League, doppio derby e big match: ecco gli ottavi

Giornata nera per il calcio italiano in Europa: dopo le debacle del Milan e dell'Atalanta contro il Feyenoord e il Bruges, anche la Juventus saluta la Champions League ai playoff della competizione. La squadra bianconera perde contro il PSV 3-1 ai supplementari (4-3 nel totale per gli olandesi). Fallimento anche per Thiago Motta. Senza Juventus, Milan e Atalanta, resta solo l'Inter in corsa e unica squadra italiana in Champions League in grado di alzare il ranking italiano. I nerazzurri hanno conosciuto oggi la prossima avversaria agli ottavi di finale della competizione.