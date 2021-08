Champions League – Conferma per Sky, debutto per Infinity+ e Amazon

La UEFA Champions League prenderà il via il 26 agosto con il sorteggio della fase a gironi. Conferma per Sky, al debutto Infinity+ e Amazon

La UEFA Champions League prenderà il via il 26 agosto con il sorteggio della fase a gironi. Conferma per Sky, al debutto Infinity+ e Amazon per quanto riguarda i diritti TV. Oggi, intanto sono in programma i playoff, ultimo step (tra andata e ritorno) per raggiungere la vera e propria Champions League.

La massima competizione europea per club si dividerà su tre emittenti diverse quest’anno, due delle quali vivranno un vero e proprio debutto. Si tratta, come detto, di Amazon e di Infinity+. La fetta maggiore dei diritti spetta a Sky e a Mediaset. La pay-tv di Comcast trasmetterà 121 partite a pagamento su satellite e in streaming - tramite il suo servizio Now - a cominciare dagli incontri validi per i playoff.

Stesso numero di partite per Mediaset (121), che tuttavia manderà in onda 104 partite a pagamento attraverso Infinity+ e 17 in esclusiva in chiaro. Si parte anche in questo caso con le gare dei playoff, in programma da questa sera, martedì 17 agosto. Le restanti 16 gare saranno invece trasmesse da Amazon, con in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera.

Per seguire dunque tutta la massima competizione europea per club (con la partecipazione di Juve, Milan, Inter e Atalanta), il tifoso interessato dovrà essere in possesso di almeno due abbonamenti. Uno tra Sky (o Now) e Infinity+, da aggiungere all'abbonamento ad Amazon Prime.