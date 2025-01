Champions League, che squadra è il Feyenoord? Numeri, dati e… talenti

Finalmente abbiamo scoperto quale sarà l'avversario del Milan per il Play-Of f della Champions League 2024/25. I rossoneri evitano il derby tutto italiano con la Juventus e dovranno vedersela con il Feyenoord , club di cui stiamo sentendo spesso parlare poiché proprietario del cartellino di Santagio Gimenez . Non sarà una partita semplice e, ricordiamo, l'andata si giocherà al Feyenoord Stadium mentre il ritorno a San Siro. Intanto, però, scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sulla squadra allenata da Brian Priske .

Numeri e dati

Il Feyenoord è attualmente al quarto posto in classifica in Eredivisie, con 10 partite vinte, 6 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di Priske ha il secondo miglior attacco del campionato olandese con i suoi 42 gol fatti e anche la quarta miglior difesa con 24 reti subite. In Champions League, invece, il Feyenoord ha concluso la prima fase al 19esimo posto, mettendo a segno 18 gol e subendone 21, di cui 6 solo nell'ultima giornata contro il Lille. Parliamo di una squadra offensiva che ha in Gimenez e Paixao i suoi migliori giocatori. Chiaramente, la trattativa per il centravanti messicano potrebbe donare al Milan un bel vantaggio e togliere al gruppo di Priske uno dei suoi gioielli più splendenti.