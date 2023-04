Schmidt: “Inter in finale di Champions? Possibile: affronta il Milan …”

Roger Schmidt, al termine di Inter-Benfica 3-3, ha parlato a 'Sky Sport'. Dimostrando di non credere molto nel Milan ad Istanbul ...

Ieri sera, a 'San Siro', spettacolare 3-3 tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Benfica di Roger Schmidt nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. In virtù, però, della vittoria (0-2) conquistata dai nerazzurri a Lisbona la scorsa settimana, è la squadra italiana a qualificarsi per le semifinali della competizione europea.

Inter-Benfica 3-3, così Schmidt nel post-partita di 'San Siro' — "Con massima onestà, sono molto dispiaciuto di essere fuori dalla Champions - ha detto Schmidt a 'Sky Sport' dopo la partita dei suoi ragazzi, che hanno rimontato due reti ai padroni di casa nel finale -. Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato, abbiamo dimostrato fin dall’inizio che credevamo di poter raggiungere le semifinali. Tutto sommato abbiamo giocato bene. Delle due partite giocate quella determinante è stata l’andata, che abbiamo giocato in casa. Credo che potevamo fare di più per ottenere un risultato migliore e giocare un po’ meglio, perché penso che oggi abbiamo giocato a un altro livello".

Ancora su Inter-Benfica, Schmidt ha aggiunto: "Non siamo stati fortunati con le decisioni dell’arbitro, a ogni modo congratulazioni all’Inter e in bocca al lupo per le semifinali". Quello che, però, ha sorpreso un po' riguarda ciò che ha detto il tecnico tedesco nella conferenza stampa post-partita nella pancia di 'San Siro', quando si è proiettato più in là, con uno sguardo all'atto finale della Champions League a Istanbul.

Schmidt snobba il Milan: le sue parole sull'Inter e la finale di Champions — Probabilmente Schmidt voleva rendere omaggio all'Inter. Dalle sue parole, ad ogni modo, si evince come l'allenatore delle 'Aquile' abbia un po' 'snobbato' le chance del Milan di Stefano Pioli di vincere la doppia semifinale di Champions contro i nerazzurri. "Loro di sicuro possano andare in finale, dato che affronteranno il Milan. Dall’altro lato ci sono Real Madrid e Manchester City, due grandi squadre, però in una partita può succedere di tutto e l’Inter avrebbe una possibilità". A Pioli ed ai suoi ragazzi, ora, il compito di ribaltare i pronostici. Guardiola loda il Milan: le sue parole >>>