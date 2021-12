Champions League – Atalanta-Villarreal rinviata per neve: i dettagli

Atalanta-Villarreal, partita della 6^ giornata del Gruppo F di Champions League, non si è disputata questa sera. Il comunicato ufficiale UEFA

Oggi l'unica squadra italiana impegnata in Champions League sarà la Juventus. L'Atalanta, infatti, che avrebbe dovuto giocare alle ore 21:00 al 'Gewiss Stadium' contro il Villarreal, non è scesa in campo. L'arbitro Anthony Taylor, dopo aver ispezionato il campo di Bergamo, ricoperto di neve per via del maltempo che si è abbattuto sulla città orobica, ha deciso di rinviare il match.