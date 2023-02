Ufficiale, Champions League ancora su Amazon Prime Video: i dettagli

La notizia, nell'aria da qualche giorno, adesso è ufficiale. Amazon Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni (2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027). Rimarrà, pertanto, come nel triennio in corso, il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì.