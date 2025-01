Cassano vs. Leao: stesso score in Champions, ma con prospettive diverse

Negli ultimi tempi, i “botta e risposta” tra Antonio Cassano e Rafa Leao hanno spesso infiammato i social. L’ex fantasista italiano non ha risparmiato critiche al talento portoghese del Milan , con quest’ultimo che, talvolta, ha risposto in modo ironico attraverso emoji tutt’altro che amichevoli.

La curiosità emerge dopo la partita di mercoledì sera contro il Girona, in cui Leao ha segnato uno splendido gol. Questo ha portato alla luce un dato interessante: sia il portoghese che Cassano vantano lo stesso identico bilancio in Champions League, con 6 gol in 27 presenze. Un parallelismo che non è passato inosservato e che alimenta ulteriormente il confronto tra i due.