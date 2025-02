Capello: “Theo ha commesso un errore da ragazzino, l’espulsione ha cambiato tutto”

Il Milan saluta la Champions League nel peggior modo possibile, vittima di un altro errore individuale che condanna una stagione già segnata da alti e bassi. L’ennesima ingenuità è costata cara ai rossoneri, che escono dalla competizione tra rimpianti e recriminazioni. Fabio Capello , intervenuto su Sky Sport, non ha risparmiato critiche né alla squadra né a Theo Hernandez, protagonista in negativo della serata.

“Primo tempo troppe occasioni non realizzate. Quando sbagli c’è l’imprevisto. E l’imprevisto è stato Theo. Si è fatto ammonire per una cosa da ragazzini, una spinta. E poi ha fatto una cosa che un arbitro severo, giusto, ha considerato simulazione. Dall’espulsione è successo qualcosa di completamente diverso: loro hanno cominciato ad avere coraggio e hanno pareggiato. E poi la palla da sola non va mai dentro: il difensore deve guardare l’uomo, non la palla”.