Calabria protagonista in Champions: il terzino rossonero nella squadra della settimana

Entrato in campo in maniera improvvisa al quarto minuto di Milan-Girona, Davide Calabria è stato inserito nel "Team of the Week"

Entrato in campo in maniera improvvisa al quarto minuto di Milan-Girona , dopo il brutto infortunio di Emerson Royal , Davide Calabria ha saputo rispondere con grande determinazione alla chiamata del mister. Il terzino rossonero, pur entrando in una partita delicata e subito sotto pressione, ha disputato una prestazione solida e precisa sulla fascia destra, dimostrando grande maturità e un ottimo spirito di squadra.

La sua partita, caratterizzata da interventi puntuali in fase difensiva e da buone incursioni offensive, non è passata inosservata. Non solo i tifosi e la stampa, ma anche la UEFA lo ha premiato, includendolo nella “squadra della settimana” della Champions League. Un riconoscimento meritato per un giocatore che, pur in un contesto difficile, ha messo in campo tutte le sue qualità, dimostrando di essere una risorsa fondamentale per il Milan in ogni momento della stagione.