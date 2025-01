Calciomercato Milan, ecco il colpo a centrocampo? Spunta…

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera sembrerebbe essere molto concentrata sull'attacco. Il primo nome nel mirino, infatti, sarebbe quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Dopo l'arrivo di Walker e la possibile punta, il Milan dovrebbe andare alla ricerca anche di un centrocampista che possa fare rifiatare Reijnders e Fofana , che al momento non escono mai dal campo. Ecco un nuovo nome per il futuro del centrocampo del Milan.

Calciomercato Milan, ecco il piano per il centrocampo? Spunta un altro talento

Per il centrocampo il Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', sarebbe interessato a Ezechiel Banzuzi, olandese classe 2005 del Lovanio, squadra della prima divisione belga. Osservato diverse volte dagli scout rossoneri, piacerebbe a tanti club europei tra cui il Monaco. Vedremo se potrà essere lui il colpo per la mediana rossonera. Sarebbe un giocatore under 22, che quindi rientrerebbe nelle liste senza alcun tipo di restrizione. Andiamo a vedere qualche numero stagionale: nella lega belga, in questa stagione, Banzuzi ha giocato 21 partite con un gol e cinque assist. Secondo transfermarkt, il suo valore di calciomercato sarebbe di circa 5 milioni di euro.