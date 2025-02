Bucciantini: “Milan, tanti interrogativi. Ecco cosa ancora non si vede”

"L'eliminazione dal playoff di Champions per mano di un Feyenoord non irresistibile porta a Milanello tanti interrogativi, sul presente e sul futuro. Da quello di Theo Hernández a quello di Sérgio Conceição, che in due mesi ha già messo in mostra il suo impeto, il suo impulso, i suoi umori, senza però riuscire a dare al Milan quello che più gli serviva. Il Milan aveva bisogno di organizzazione e cultura del gioco .... In questi giorni si sono visti l'umore, i nervi, la pulsione, ma mai un'idea forte". LEGGI ANCHE: Milan, tensione tra Conceicao e due giocatori rossoneri: i retroscena >>>