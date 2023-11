Borussia Dortmund-Newcastle 2-0: il Milan ora è costretto a vincere

Il Borussian Dortmund ha vinto contro il Newcastle: ora il Milan è costretto a vincere per pensare di passare il turno in Champions League

Alle ore 18:45 è andato in scena il match tra il Borussia Dortmund e il Newcastle, le altre due squadre nel Girone F di Champions League. I gialloneri hanno vinto grazie alle reti di Niclas Fullkrug al 26' e di Julian Brandt al 79' e, in questo modo, si portano a 7 punti in testa alla classifica. Questo costringe il Milan, fermo a 2 prima del match contro il PSG, a vincere per poter continuare a credere nel passaggio del turno. Ecco come e dove vedere Milan-PSG in tv o diretta streaming >>>