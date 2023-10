Borussia Dortmund-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | News

La partita, quindi, si sblocca subito in avvio di ripresa. È il quarto minuto quando un lancio centrale di Seedorf pesca l'ottimo taglio di Inzaghi che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Lehmann in uscita con un sinistro in controbalzo. Per SuperPippo è il 9° gol - preliminari compresi - in quell'edizione della Champions League, un dato che è il record personale in carriera. Il gol subìto scuote le certezze dei padroni di casa, che hanno due chance con Metzelder e il subentrato Ricken: occasioni che però non impensieriscono Dida. Dopo un paio di acuti rossoneri con i neo entrati Serginho e Rivaldo, un brivido arriva con la traversa piena colpita da Rosický e con un'azione convulsa nel finale che vede anche Lehmann in attacco. Al triplice fischio, però, è 1-0 Milan: tre punti che si riveleranno d'oro sulla strada verso Manchester. LEGGI ANCHE: Borussia Dortmund-Milan, le probabili formazioni >>>