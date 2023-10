Borussia Dortmund-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’

"Le partite vanno giocate con la mentalità giusta, dobbiamo fare il massimo e provare a vincere", ha detto alla vigilia Mister Pioli . "La gara è importante per lo sviluppo del girone ma il cammino è ancora lungo. Il Borussia Dortmund gioca un calcio offensivo, sono veloci e hanno tanta qualità". Malick Thiaw ha aggiunto: "Ho già giocato qui, sono una squadra forte e hanno un grande pubblico. Penso che ci sarà un'atmosfera fantastica, siamo felici di essere qui e non vediamo l'ora di entrare in campo".

Come il Milan, anche i gialloneri vengono da tre vittorie consecutive (l'ultima, il 3-1 esterno contro l'Hoffenheim) in campionato, per una classifica di Bundesliga che vede il Borussia al 3° posto, a -2 dalla vetta del Bayer Leverkusen. Nelle prime uscite stagionali il Dortmund ha alternato diversi vestiti tattici, spaziando tra la difesa a 3 e quella a 4. È probabile, però, che per il primo appuntamento interno in Europa Terzić possa optare per un più conservativo (ma comunque insidioso) 3-5-2 con Kobel tra i pali, Süle-Hummels-Schlotterbeck come terzetto difensivo; Ryerson e Wolf esterni di una mediana popolata da Sabitzer, Emre Can e Brandt; a chiudere, in avanti, la coppia Adeyemi-Malen.