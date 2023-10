Borussia Dortmund-Milan, Leao: “Deluso dal risultato. Contro il PSG…”

"Non siamo contenti, anche nella prima partita abbiamo controllato e abbiamo creato occasioni, ma abbiamo pareggiato. Un match con questo ambiente, per quello che abbiamo fatto dovevamo uscire con tre punti. Sono contento della squadra, perché abbiamo fatto un grande lavoro, ma deluso per il risultato finale. Dobbiamo imparare da queste partite e dobbiamo fare meglio davanti alla porta. Siamo in un girone difficile, ma siamo il Milan e contro il PSG dobbiamo andare per vincere"