Borussia Dortmund-Milan, Furlani: “Nuovo Stadio? Ci vorranno cinque anni”

Su Moneyball: "Sono coinvolto nel progetto da cinque anni. Usare Moneyball come algortimo magico non è corretto. Al momento è presto per fare un bilancio".

Sul Nuovo Stadio: "Non possiamo essere competitivi a livello europeo senza un Nuovo Sradio, Non riuscire a farlo è un problema di tutto il calcio italiano. Abbiamo un progetto per San Donato, ci vorranno cinque anni da oggi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.