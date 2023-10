Borussia Dortmund-Milan, Furlani: “Bilancio? Saremo sempre disciplinati”

Sulla possibilità che il Milan costruisca il nuovo stadio a San Donato Milanese: “È da 5 anni che sono coinvolto e che ci battiamo per avere uno stadio nuovo, il Milan ha bisogno di uno stadio nuovo per essere competitivo costantemente a livello europeo. Vai in giro ed impari dagli altri per implementare. Noi stiamo andando avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo del Milan sia una realtà nei prossimi anni”.

Sull'estate trascorsa nel costruire questo Milan: “Si è dormito poco quest’estate, ma per buone ragioni. C’è un gruppo di lavoro, non solo io in particolare. Lavoriamo bene a 'Casa Milan', lavoriamo bene con lo staff tecnico, prendiamo decisioni di gruppo. Per ora tutto bene, vedremo a giugno”.

Sul bilancio: possibilità di extra-budget in caso di possibilità sul mercato? "Cinque anni fa quando sono arrivato il Milan si trovava in una situazione finanziaria disastrosa. Non vogliamo che si ripeta, saremo sempre disciplinati da questo punto di vista. Credo che come abbiamo fatto vedere non vuol dire che non saremo competitivi sul campo".

