Borussia Dortmund-Milan, Füllkrug: “Espresso un bel calcio. Ci da fiducia”

"Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati molto dominanti. Conoscevamo la forza del Milan. Volevamo chiudere gli attacchi ma giocavamo troppo spesso la palla all'indietro. Loro erano quasi dominanti in ogni posizione, avevano molto possesso palla. Ma un tiro deve semplicemente portare a un gol in Champions League. È più un caso di due punti persi. Abbiamo fatto delle ottime azioni negli ultimi 15 minuti, ma dobbiamo finirle meglio, così almeno non possiamo farci prendere in contropiede. Abbiamo anche giocato un bel calcio. Questo può darci fiducia in noi stessi". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>