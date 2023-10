Borussia Dortmund-Milan, la chiave della gara: il Westfalenstadion

( fonte:acmilan.com ) - Un calciatore vive per notti come questa, in stadi così. Torniamo in campo in Champions League al BVB Stadion di Dortmund a due settimane di distanza dal debutto casalingo contro il Newcastle. Con un grande obiettivo: vincere e compiere uno step verso la qualificazione. La strada è lunga e la partita sarà tutto fuorché facile. Nel nostro approfondimento pre-partita, ecco alcune chiavi di lettura della sfida in terra tedesca.

IL WESTFALENSTADION

Per una squadra come il Milan, abituata a giocare a San Siro, non può e non deve essere una sorpresa confrontarsi con un ambiente caldo come quello tedesco. Il vecchio Westfalenstadion, ora BVB Stadion, è però davvero un fattore in più per il Borussia Dortmund, che in casa non perde dal 22 agosto 2022 considerando tutte le competizioni. In poco più di un anno, per citare alcuni grandi club, da Dortmund sono transitati Bayern Monaco in Bundesliga, Manchester City e Chelsea in Champions League, ma nessuno ha portato a casa la vittoria.