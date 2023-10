Borussia Dortmund-Milan, Calabria: “Un pareggio qui ci sta un po’ stretto”

Borussia Dortmund-Milan 0-0, così Calabria nel post-partita

Sulla gara: "Sicuramente speravamo di vincere, e volevamo portare a casa una vittoria. Sapevamo benissimo che non era un campo facile, loro non perdono quasi mai in casa. Abbiamo fatto troppi errori di impostazione e nel recuperare la nostra fase di gioco. Anche se poi alla fine abbiamo creato qualche occasione, dovevamo essere più cinici. In queste partite non te ne capitano tante, così come non ne sono capitate tante a loro. Siamo arrivati ad un livello tale che un pareggio in questo stadio ci sta un po' stretto. Continueremo a lavorare".