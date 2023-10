Borussia Dortmund-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’

(fonte:acmilan.com) - Dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro il Newcastle nella prima giornata della Champions League 2023/24, il Milan vola a fare visita al Borussia Dortmund. In una sfida che si preannuncia già fondamentale per indirizzare il percorso dei rossoneri in questa stagione europea. La squadra guidata da Terzić, dopo la sconfitta per 2-0 patita contro il Paris Saint-Germain all'esordio, è chiamata a cercare con ogni mezzo i tre punti per superare in classifica proprio i rossoneri. Rivali diretti insieme ai Magpies per la qualificazione al turno successivo della manifestazione. I gialloneri, quarti in Bundesliga a soli 2 punti dalla vetta della classifica occupata dal Bayer Leverkusen, arrivano da 2 successi di fila in campionato e potrebbero collezionare 3 vittorie consecutive contando tutte le competizioni per la prima volta da maggio scorso (contro Wolfsburg, Borussia Monchengladbach e Augsburg).