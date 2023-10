Borussia Dortmund-Milan 0-0, cronaca e tabellino di ‘acmilan.com’

Sotto pressione, il Milan comincia con personalità e al 4' ha già una grande palla-gol: giocata di Reijnders che lancia Pobega , il quale corre ma al momento del tiro viene fermato da Hummels. Brivido al 6' quando Thiaw respinge corto e Malen quasi ne approfitta in piena area. La gara va a fiammate: al 16' Thiaw svetta su angolo, pallone debole sopra la traversa; al 21' Leão spreca una ripartenza manovrata da Hernández; al 24' Bensebaini colpisce di testa mandando alto dopo una punizione. Cresce in volume e pericolosità il Borussia Dortmund: al 27' il rasoterra mancino dalla distanza di Malen lambisce il palo, al 31 lampo di Füllkrug che impegna Maignan, al 36' Brandt prova invano la girata al volo. Ma la chance più ghiotta capita al 38' a Giroud : sugli sviluppi di un corner, Calabria la rimette dentro e Oli alza troppo il tocco sottoporta. Tanta azione prima del riposo: Maignan dice di no alla botta di Bensebaini e Musah salva su Reus; invece Leão, Pobega e Hernández creano scompiglio in un'azione terminata senza mirare il bersaglio.

Ottima in termini di volontà e velocità l'avvio di ripresa dei rossoneri. Dopo una sgasata del binario Hernández-Leão, al 54' si vede Pulisic che ha una limpida opportunità per mordere ma il destro viene parato da Kobel. Tocca ad Adli. Il match rimane sempre in bilico, anche se nella fase calda si impoverisce di emozioni al posto di un palleggio generale abbastanza innocuo. Triplo cambio: spazio per Adli, Florenzi e Okafor. Avanzano i gialloneri: al 74' tentativo di Schlotterbeck facile per Maignan, al 75' Bynoe-Gittens non inquadra lo specchio. Poi torna viva la squadra di Pioli: all'82' la deviazione aerea in tuffo di Hernández è appena alta, all'85' Chukwueze di poco a lato. Che spreco all'86' quando ancora Samu - solo e liberato da Leão - spara addosso a Kobel e poi Reijnders non trova la porta. Un finale abbastanza caotico non modifica il parziale. Triplice fischio.